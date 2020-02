Getlink se : Accord pour l'égalité hommes-femmes chez Eurotunnel

(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la signature par Eurotunnel et ses trois organisations syndicales représentatives en France, CFE-CGC, CGT et FO, d'un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.



Le groupe d'infrastructures précise que cet accord repose sur quatre axes principaux, à savoir le recrutement et la mixité dans l'emploi, les initiatives auprès des populations scolaires, l'égalité salariale, les conditions de travail et la vie de famille.



