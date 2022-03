Getlink se : +22% de trafic pour le Shuttle Freight en février

(CercleFinance.com) - Getlink, maison-mère de l'opérateur du tunnel sous la Manche Eurotunnel, annonce que son Shuttle Freight a transporté 121.668 camions le mois dernier, soit une hausse de 22% par rapport à février 2021, portée par un effet de base favorable.



De son côté, Le Shuttle a transporté 105.568 véhicules de tourisme, un nombre plus que triplé en comparaison annuelle (+238%) avec un fort trafic observé à l'occasion des départs en vacances d'hiver, renforçant ainsi la tendance haussière des derniers mois.



Depuis le 1er janvier, plus de 235.000 camions et plus de 172.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des trafics en progression de respectivement 29% et 121% par rapport aux deux premiers mois de 2021.



