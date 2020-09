Genfit : La biotech Genfit va commercialiser aux Etats-Unis son outil de diagnostic de la NASH

(BFM Bourse) - Si elle a présenté fin mai dernier des résultats "très décevants" dans le cadre des essais cliniques de son traitement expérimental contre la NASH, la biotech lilloise annonce la conclusion d'un partenariat exclusif avec un laboratoire américain pour la commercialisation de son test sanguin multi-biomarqueurs spécifiquement conçu pour identifier les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) "à risque". Le titre Genfit s'envole.

Cela faisait une éternité que l'on n'avait plus vu Genfit à pareille fête. À 10h40 lundi matin, le titre de la biotech lilloise flambe de 44,3% à 5,35 euros, au plus haut depuis fin juin dernier. S'il lâche toujours près de 70% de sa valeur depuis le 1er janvier, il s'extirpe (enfin) de son plancher historique autour duquel il évoluait depuis mi-mai dernier après avoir abandonné plus de 65% de sa valeur en une séance en réaction à des résultats de phase 3 (dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) jugés "très décevants" de son traitement expérimental contre la NASH.

Le rebond du jour intervient en outre dans le sillage d'un bond de 20% enregistré vendredi après l'annonce de la première visite d'un premier patient pour ELATIVE, l'essai clinique pivot international de phase III évaluant elafibranor (même molécule que dans son étude dans la NASH) pour une autre indication, la cholangite biliaire primitive (PBC), maladie auto-immune qui détruit progressivement les canaux biliaires.

Un test sanguin pour détecter la NASH

La nouvelle envolée observée ce jour s'opère sur fond de signature d'un accord exclusif pour la commercialisation d’un nouvel outil de diagnostic de la NASH avec le laboratoire américain Labcorp qui pèse plus de 17 milliards de dollars à Wall Street. Basé sur la technologie propriétaire NIS4 de Genfit, ce test sanguin multi-biomarqueurs a été spécifiquement conçu pour l’identification des patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dits "à risque". Labcorp le commercialisera pour une utilisation clinique aux États-Unis et au Canada, "afin d’identifier les 10 millions de personnes à risque de développer des complications liées aux stades avancés de la NASH, parmi les dizaines de millions de personnes présentant des facteurs de risque métaboliques et une suspicion de NASH" indique le communiqué commun.

"Ce partenariat est l’aboutissement de nos efforts de recherche dans le domaine du diagnostic de la NASH où Genfit a été pionnier. Ces efforts ont été récemment salués par les experts à travers la publication dans The Lancet (la prestigieuse revue scientifique a accepté de publier les données décrivant la dérivation et la validation de la technologie diagnostique non-invasive NIS4 basée sur une prise de sang développée par Genfit début août dernier, NDLR). La commercialisation de cette technologie par LabCorp représente une réelle opportunité pour des millions de patients qui pourront prendre conscience de leur maladie et commencer à la maîtriser" se félicite Pascal Prigent, directeur général de Genfit.

Une maladie qui progresse rapidement

Côté américain, la directrice scientifique du laboratoire rappelle que "LabCorp est engagé dans le développement et la distribution de solutions diagnostiques innovantes pour soutenir le diagnostic de patients atteints de NASH, l’une des maladies graves en plus forte augmentation aux États-Unis". Marcia Eisenberg ajoute que la technologie développée par la société lilloise "représente une avancée importante dans la capacité à identifier les patients avec une fibrose "significative" à "avancée".

Les termes financiers de l'accord ne sont pas divulgués dans le communiqué publié ce jour.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

