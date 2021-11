Genfit : L'intérêt du biomarqueur de Genfit pour détecter la NASH mis en lumière lors d'un congrès majeur

(BFM Bourse) - Le test sanguin développé par Genfit pour diagnostiquer sans biopsie la NASH, ou maladie du foie gras, a donné les résultats les plus précis d'un panel de cinq tests, selon une étude indépendante dévoilée cette semaine au plus grand congrès mondial consacré aux maladies du foie.

Si la biotech lilloise a enterré l'an dernier son projet d'un traitement de la stéato-hépatite non-alcoolique (Non-Alcoholic SteatoHepatitis ou NASH), un maladie du foie pouvant dégénérer jusqu'à la cirrhose et au cancer, Genfit marque des points dans le domaine du diagnostic, ce qui permet au titre vendredi de grimper de 4,05% à 3,18 euros, à contre-courant du marché.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans un communiqué publié jeudi soir, la firme a souligné que l’utilité de sa technologie NIS4 (qui a donné naissance à un test d'ores et déjà commercialisé en Amérique du Nord en exclusivité par le géant Labcorp) avait été reconnue dans une étude menée par le NIMBLE, un groupe de travail soutenu par le consortium biomarqueurs de la Foundation for the National Institutes of Health (FNIH).

Les résultats de la première partie d'une étude de phase 1 sur les biomarqueurs circulants de la NASH, sur son activité et sur le stade de fibrose hépatique ont eu les honneurs d'une présentation orale retenue en dernière minute ("late breaking", habituellement la marque d'un vif intérêt du comité de sélection d'un congrès, permettant d'outrepasser la date limite de soumission des sujets à présenter) au "Liver Meeting", le congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases.

L'essai en question comparait les résultats d'une panel de cinq tests sanguins (le NIS4 ainsi que l'OWLiver d'OWL Metabolomics, l'Enhanced Liver Fibrosis (ELF) de Siemens Healthineers, le PROC3 de Bristol-Myers Squibb et le FibroMeter VCTE) sur des échantillons identiques de patients 90 jours après un diagnostic formel par biopsie du foie.

Les données recueillies permettent d'établir la sensibilité et la spécificité des différents tests et permettront de calibrer la poursuite de l'essai auprès de diverses typologies de patients, dans l'objectif d'établir une qualification réglementaire. La biopsie est le seul examen reconnu jusqu'ici comme valide par les agences pour évaluer de nouvelles thérapies, mais cette procédure coûteuse et invasive (et non dénuée de risques), limite fortement le dépistage à grande échelle de la NASH, qui toucherait une portion significative de la population notamment aux Etats-Unis.

Sur les cinq panels de biomarqueurs sanguins, seule la technologie NIS4 a démontré une capacité à identifier les patients atteints de NASH "à risque" (stade déjà avancé accompagné de fibrose). L’étude a aussi montré que la technologie développée par Genfit –avec une sensibilité de 82,3 et une spécificité de 79,9– présentait les meilleurs résultats dans le diagnostic de la fibrose de stade 2 et plus, composante essentielle de la NASH "à risque".

"La capacité à diagnostiquer de manière rigoureuse la NASH dite à risque grâce à des tests non-invasifs est essentielle pour prévenir la progression de la maladie avant qu’il ne soit trop tard pour les patients. Les implications sont importantes en matière de prise en charge des patients, en constante évolution, ainsi que pour le développement de médicaments. Pour les sociétés développant de nouvelles thérapies dans la NASH, les premiers résultats issus des données de NIMBLE pourraient ouvrir la voie à un enrichissement des populations cibles de leurs essais cliniques et à une accélération dans le développement de médicaments", a expliqué le professeur Arun Sanyal, directeur de la division de gastroentérologie au Centre Médical de la Virginia Commonwealth University à Richmond, ancien président de l’AASLD et membre du conseil scientifique de Genfit.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse