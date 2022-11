Genfit : Trésorerie en baisse sur trois mois avec Versantis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 163,6 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 209,1 millions au 30 juin, baisse liée au paiement initial de 40 millions de francs suisses versé pour l'acquisition de Versantis le 29 septembre.



Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie s'est établi à un peu plus de 14,1 millions d'euros sur les neufs premiers mois de 2022, contre 20.000 euros pour la même période en 2021.



Cette augmentation provient principalement de la reconnaissance partielle en chiffre d'affaires en IFRS 15 du produit constaté d'avance comptabilisé suivant la conclusion de l'accord de licence et de collaboration avec Ipsen le 17 décembre 2021.



