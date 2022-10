Geneuro : Visibilité financière confirmée jusqu'à fin 2023

(CercleFinance.com) - GeNeuro lâche 10% alors que la société biopharmaceutique, spécialisée dans les maladies neurodégénératives et auto-immunes, a fait part d'une trésorerie qui s'élevait à 9,6 millions d'euros au 30 septembre dernier.



'Comme annoncé dans le rapport financier semestriel 2022, cette trésorerie disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'à fin 2023 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées', affirme-t-elle.



La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du troisième trimestre s'est un peu accrue à 1,4 million d'euros, suite à la montée en puissance de l'essai clinique de Phase 2 dans le Covid long.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel