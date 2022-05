Geneuro : Augmentation de capital de 7,7 millions d'euros

(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 7,7 millions d'euros avec suppression des DPS par le biais d'un placement privé international réservé à certains investisseurs institutionnels de 2.678.251 nouvelles actions, au prix de 2,86 euros chacune.



'La réussite de ce placement privé donne à GeNeuro les moyens de mener à bien son programme post-Covid avec le temelimab, qui sera la première approche thérapeutique personnalisée dans cette indication', déclare son PDG Jesús Martin-Garcia.



Dans le cadre du placement, GNEH, filiale de l'Institut Mérieux et actionnaire actuel de GeNeuro, a souscrit à 1.398.601 actions nouvelles. En conséquence, il détiendra 39,08% du capital et 39,29% des droits de vote de la société biopharmaceutique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel