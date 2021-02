General electric : Veut produire de l'eau à partir d'air

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE fait savoir qu'une équipe multidisciplinaire de chercheurs de GE Research, sa branche de développement technologique, a été sélectionnée par la DARPA (une agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la R&D concernant les technologies à usage militaire) afin de diriger 'un projet révolutionnaire' baptisé AIR2WATER (de l'air à l'eau).



L'idée est de développer et concevoir un appareil portatif très compact capable 'de produire de l'eau propre et sûre à partir de rien', permettant de 'simplifier considérablement le transport d'eau potable vers les troupes sur le terrain et remédier à la pénurie d'eau à travers le monde', explique GE.



Ce prototype utilisera de nouvelles innovations matérielles transformationnelles, des processus thermiques ainsi que la fabrication additive (impression 3D) afin de produire suffisamment d'eau par jour pour 150 soldats, assure GE.



Ce dispositif permettrait de réduire - voire d'éliminer - les besoins de distribution d'eau en fournissant une source immédiate d'eau claire directement où les troupes se trouvent.



