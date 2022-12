General electric : Vernova va installer son siège social à Cambridge (USA)

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui que GE Vernova, le portefeuille d'activités énergétiques de la société, avait l'intention d'établir son siège social mondial à Cambridge, dans le Massachusetts, avant de devenir une société indépendante au début de 2024. L'actuel siège social de GE est situé à Boston, depuis 2016.



GE Vernova devrait faire l'objet d'une scission début 2024. Les futurs bureaux du 58 Charles Street, à Cambridge, pourront d'accueillir jusqu'à 200 employés.



GE Vernova continuera d'avoir une forte présence aux États-Unis dans les sites existants, notamment Schenectady, N.Y., Atlanta, Ga., et Greenville, S.C., qui sont les épicentres des activités de fabrication et commerciales pour les activités de GE Vernova.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

