General electric : Va remplacer la turbine d'une centrale au Canada

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Hydro Power de GE Vernova a été sélectionnée par Manitoba Hydro pour remplacer la turbine Kaplan d'une unité de la centrale électrique de Grand Rapids de 479 MW située sur la rivière Saskatchewan au Canada.



L'étendue des travaux comprend la conception, la fabrication et la livraison de la canalisation de plus de 6 mètres de diamètre, qui sera assemblée et testée dans les ateliers Hydro Power North America de GE Vernova.



Ce projet contribuera à améliorer la performance et l'efficacité de l'usine, pour atteindre six décennies d'exploitation.





