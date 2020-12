General electric : Va recycler les pales avec Veolia North America

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pluriannuel avec Veolia North America (VNA) pour recycler les pales retirées de ses turbines terrestres basées aux États-Unis.



Grâce à cet accord, GE prévoit de recycler la majorité des lames qui sont remplacées lors des efforts de repowering, l'action qui consiste à remplacer d'anciennes machines par des turbines plus puissantes et plus productives est rentable



Veolia traitera les lames pour les utiliser comme matière première pour le ciment, en utilisant une technologie de co-traitement au four à ciment. Des procédés de recyclage similaires en Europe se sont avérés efficaces à une échelle commerciale, assure GE.



En moyenne, près de 90% du matériau de la lame, en poids, sera réutilisé comme matériau d'ingénierie réutilisé pour la production de ciment.



Par rapport à la fabrication traditionnelle du ciment, le recyclage des lames permet une réduction nette de 27% des émissions de CO₂ de la production de ciment et une réduction nette de la consommation d'eau de 13%.



