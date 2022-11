General electric : Va moderniser la centrale hydroélectrique de Don Pedro

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce avoir signé un contrat de rénovation avec le Turlock Irrigation District (TID) afin de moderniser l'installation électrique de la centrale hydroélectrique de Don Pedro en Californie, détenue conjointement par TID et Modesto Irrigation District (MID).



Une fois le projet de remise à neuf terminé, la capacité maximale de l'installation passera de 203 MW à environ 268 MW.



Le projet prévoit le remplacement de 4 turbines et de 3 génératrices et la réparation d'une génératrice. L'objectif premier de ce chantier est de maintenir et prolonger la fiabilité globale de l'équipement de la centrale pendant encore cinq décennies.





