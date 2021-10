General electric : Va livrer 24 éoliennes pour un parc éolien aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - GE annonce aujourd'hui que GE Renewable Energy a été choisi par Vattenfall (entreprise nationale suédoise de production et de distribution d'électricité ayant des activités dans plusieurs pays européens) et SwifterwinT (une initiative locale rassemblant des entrepreneurs agricoles et des résidents) pour fournir 24 éoliennes terrestres Cypress de 5.5 MW chacune pour le parc éolien de Windplanblauw, aux Pays-Bas.



Le projet de 132 MW comprend également un contrat de service complet de 25 ans, précise GE.



Vattenfall et SwifterwinT exploiteront les turbines Cypress qui devraient produire suffisamment d'électricité pour alimenter annuellement l'équivalent de plus de 130 000 foyers.





