General electric : Va fournir 55 éoliennes terrestres en Inde

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Continuum Green Energy afin de fournir, installer et mettre en service 55 éoliennes terrestres 2,7-132 dans le parc éolien de Bhuj (148,5 MW) dans l'État indien du Gujarat.



'Il s'agit d'un nouveau succès pour l'éolienne 2.7-132 de GE qui s'est avérée être la technologie la plus choisie en Inde en raison de ses performances de pointe dans les faibles vitesses du vent en Inde', rapporte GE.



De plus, GE pourra tirer parti de sa forte présence locale, puisque la conception des produits est principalement réalisée au centre technologique de GE à Bengalore tandis que les pales sont fabriquées à Vadodara et que l'assemblage est assuré à Pune.



