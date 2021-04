General electric : Va fournir 42 éoliennes terrestres à CleanMax, en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui la fourniture de 42 unités d'éoliennes terrestres de 2,7 -132, destinées à intégrer les 110 MW de projets éoliens terrestres hybrides de CleanMax, spécialiste indien de l'énergie renouvelable.



Les parcs éoliens en question contribueront de manière significative à l'engagement de l'Inde d'exploiter la majorité de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2022 en atteignant son objectif de 175 GW d'énergie renouvelable (dont 60 GW provenant de l'éolien).



'L'éolienne 2,7-132 de GE est bien adaptée pour répondre aux besoins des clients en raison de son efficacité à tirer parti des faibles vitesses du vent en Inde', estime GE, qui dispose déjà d'usines de fabrication et d'assemblage dans le pays.



'Cela marque le début de ce que nous espérons être un partenariat de longue durée positionnant GE Renewable Energy comme un partenaire d'énergie renouvelable de confiance pour les entreprises et les gouvernements', a déclaré Gilan Sabatier, responsable régional de l'activité éolienne terrestre de GE Renewable Energy en Asie du Sud et dans l'ANASE.



