General electric : Va fournir 19 éoliennes terrestres Cypress à Azora

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Azora pour fournir 19 éoliennes terrestres Cypress destinées au parc éolien de 100 MW de Cuevas de Velasco, en Espagne. Azora exploitera les turbines Cypress de 5,5 MW.



Il s'agit de la première commande en Espagne de la plate-forme Cypress, rappelle GE qui précise que l'accord prévoit également un contrat de services pour une durée de 30 ans.



Les pales révolutionnaires, composées de deux parties, seront produites par la filiale de pales d'éoliennes de GE, LM Wind Power. Les tours des éoliennes seront produites en Espagne tandis que les nacelles verront le jour à Salzbergen (Allemagne), dans l'usine européenne de GE.



'Le parc éolien de Cuevas de Velasco produira plus de 300 000 MWh par an, contribuant à l'objectif de l'Espagne de produire une énergie plus propre, moins chère et plus efficace', s'est réjoui Santiago Olivares, directeur associé en charge des investissements dans les infrastructures et l'énergie chez Azora.



