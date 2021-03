General electric : Un nouveau système de conversion de puissance éolienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE fait savoir aujourd'hui que l'une de ses équipes, spécialisée dans les systèmes électriques, est parvenue à créer en laboratoire une éolienne virtuelle de 3.5 MW s'appuyant sur une nouvelle architecture modulaire, avec un convertisseur de puissance éolienne multi-niveaux.



Cette nouvelle architecture offre une résilience et une fiabilité accrues grâce à l'utilisation de blocs individuels qui, en cas de problème, permet de ne pas compromettre l'ensemble du système de conversion, précise GE.



A travers cette expérience, GE a réalisé ce qui était alors considéré par le département de l'Energie US comme un axe clé dans le cadre du développement de la prochaine génération d'équipements électriques. Par ailleurs, l'équipe d'ingénieurs est aussi parvenue à proposer un système de conversion de puissance destiné au vol électrique hybride, un sujet auquel le Département de l'énergie s'intéresse également de très près.



' Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution dans la conversion de puissance, avec la démonstration réussie d'un système modulaire de conversion de puissance multi-niveaux', pressent Nathaniel Hawes, ingénieur principal au sein du groupe des systèmes électriques chez GE Research et chef de projet.



