General electric : Un contrat de maintenance de centrales au Brésil

(CercleFinance.com) - L'activité hydroélectrique de GE Renewable Energy a signé avec Norte Energia un contrat de cinq ans couvrant l'ensemble de la maintenance de routine, planifiée et corrective de la centrale hydroélectrique Belo Monte (11 GW) et de sa centrale complémentaire (Pimental - 233 MW).



La quantité d'énergie produite par le projet Belo Monte est suffisante pour répondre aux besoins en électricité de 60 millions de personnes. Le contrat couvre tous les travaux de maintenance pour un total de 24 unités de production d'électricité.



' Nous étions la seule entreprise capable de combiner l'expertise de la fabrication des actifs avec une offre numérique correspondante ', déclare Pascal Radue, PDG de la division hydroélectrique de GE Renewable Energy.



GE Renewable Energy s'engage à fournir et à maintenir une base installée de ressources renouvelables, notamment l'hydroélectricité, qui représente plus de 60 % du réseau électrique au Brésil.



La centrale de Belo Monte est la plus grande centrale hydroélectrique du Brésil et la quatrième au monde.



