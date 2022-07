General electric : Un chiffre d'affaire de 186 milliards de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires total (GAAP) est de 18,6 milliards de dollars, en hausse de 2% ; le chiffre d'affaires ajusté est de 17,9 milliards de dollars (+5,0% en organique).



La marge bénéficiaire (GAAP) est en hausse de 1,3 %, +440 points de base ; la marge bénéficiaire ajustée est de 9,3 %, +380 points de base en organique.



Le BPA des activités poursuivies (GAAP) est de 0,59 $, (0,02) $ ; BPA ajusté 0,78 $, + 0,56 $.



Le total des commandes est en hausse de 2 % à 18,7 milliards de dollars.



' L'aérospatiale a été un facteur clé de notre performance ce trimestre, alors que la reprise de l'industrie s'accélère. Dans les services à marge plus élevée, GE a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, avec une augmentation de 47 % pour l'aérospatiale par rapport à l'année dernière ', se félicite H. Lawrence Culp, Jr., président du conseil d'administration et directeur de GE.





