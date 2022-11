General electric : Travaille sur la décarbonation du GNL avec Shell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Gas Power annonce la signature d'un accorde de développement avec Shell Global Solutions, un pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL) afin de réduire l'intensité carbone des projets d'approvisionnement en GNL de Shell dans le monde entier.



En effet, alors que la demande mondiale de GNL devrait presque doubler d'ici 2040, la décarbonation est cruciale pour aider l'entreprise à répondre aux besoins énergétiques croissants du monde.



La plus grande source d'émissions dans une installation de GNL provient de la combustion du gaz naturel dans la production d'électricité et les turbines à gaz à entraînement mécanique.



'Nous sommes convaincus que nos forces combinées de Shell, GE et Baker Hughes, qui est un distributeur exclusif de certaines turbines à gaz et services lourds dans le segment du pétrole et du gaz, peuvent accélérer le déploiement de solutions pragmatiques et complètes vers des capacités d'hydrogène dans ces flottes de turbines à gaz, ce qui entraînerait une réduction significative des émissions de carbone et de l'utilisation de l'eau à l'échelle mondiale', estime John Intile, vice-président en charge de l'Ingénierie chez GE Gas Power.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.