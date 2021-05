General electric : Teste son moteur d'avion de chasse à cycle adaptatif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce avoir achevé les tests de son premier moteur à cycle adaptatif, le XA100, ouvrant ainsi une ' nouvelle ère ' dans la propulsion des avions de combat.



Les performances et le comportement mécanique du moteur étaient conformes aux prévisions préalables et entièrement alignés sur les objectifs du programme de transition adaptative du moteur (AETP) de l'US Air Force, souligne GE.



GE affirme que son moteur combine trois innovations majeures. Le cycle moteur adaptatif offre ainsi deux modes (économie de carburant ou puissance maximale) tandis que l'architecture du moteur à trois flux permet de faire varier le flux d'air dans le moteur, et d'optimiser son efficacité en fonction du type de mission.



Enfin, le moteur combine des technologies de matériaux avancées : composites à matrice céramique (CMC), composites à matrice polymère (PMC) et la fabrication additive.



Le combinaison de ces évolutions permet au XA100 de proposer une poussée de +10% et d'améliorer le rendement énergétique de 25%, le tout dans la même enveloppe physique que les systèmes de propulsion actuels.





