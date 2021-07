General electric : Succès du concept 'ver de terre' en robotique molle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa division 'Research' a démontré avec succès l'efficacité du robot 'ver de terre' ou robot souple bio inspiré, pour le creusement 'rapide et efficace' des tunnels.



Ainsi, 'ni la saleté, ni les petits cailloux, ni les obstacles n'ont pu empêcher le robot ver de terre géant de GE de creuser un tunnel souterrain jusqu'à sa destination ultime', dans le cadre du programme DARPA, indique GE.



L'idée générale de la robotique molle est de créer des robots offrant plus de liberté de mouvement que les robots conventionnels à articulations.



En effet, sans articulations ni os, les robots mous ont la dextérité et la flexibilité nécessaires pour effectuer des virages serrés, se faufiler dans de petits espaces et même avoir la capacité de ramasser et déplacer des objets de formes ou de tailles très différentes, indique GE.



A terme, ces robots pourraient aussi être mobilisés pour assurer l'inspection et la réparation des réacteurs d'avions.



