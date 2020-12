General electric : SSEN Transmission choisit la technologie g3

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce aujourd'hui que SSEN Transmission a attribué un contrat GE Renewable Energy pour la fabrication, la livraison et la mise en service d'un poste électrique sous enveloppe métallique 'Green Gas for Grid (g3)' de 420 kilovolts (kV) pour sa station électrique de Kintore, dans l'Aberdeenshire (Écosse).



Le poste électrique sous enveloppe métallique est un poste électrique dont l'isolation est réalisée par un gaz isolant, généralement de l'hexafluorure de soufre (SF₆). La solution G3, développée par GE constitue une ' alternative révolutionnaire' au SF₆, qui a en effet été identifié comme le gaz à effet de serre le plus puissant du monde par le protocole de Kyoto de 1997.



Ce choix aidera SSEN Transmission à se rapprocher de ses objectifs de réduction des émissions de carbone en construisant l'infrastructure de transport nécessaire pour connecter et transporter les énergies renouvelables.



La sous-station 420 kV g³ est la quatrième commande g³ de SSEN Transmission.



