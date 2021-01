General electric : Signe un contrat avec Ørsted pour le projet Ocean Wind

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir finalisé des contrats de fourniture et de service avec Ørsted dans le cadre du projet éolien Ocean Wind, situé à 15 miles au large de la côte sud du New Jersey.



Ocean Wind sera doté de l'éolienne Haliade-X de 12 MW de GE avec une option d'utilisation de la variante de 13 MW.



Les accords comprendront un accord de service et de garantie de cinq ans pour fournir un soutien opérationnel aux éoliennes avec l'équipe d'exploitation et de maintenance d'Ørsted, annonce GE.



A terme, le parc éolien offshore Ocean Wind sera capable d'alimenter jusqu'à l'équivalent d'un demi-million de foyers dans le New Jersey chaque année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

