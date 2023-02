General electric : Signe un accord de collaboration avec AWS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Digital signe un accord de collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour aider les services publics à accélérer la modernisation du réseau électrique.



La société néo-zélandaise Vector déploie ainsi avec succès le système ADMS de GE Digital sur AWS Outposts.



Grâce à cette collaboration, GE Digital et AWS prévoient de fournir des solutions de gestion intelligente des réseaux électriques. Ces solutions logicielles aideront les services publics à moderniser le réseau électrique et à accélérer la transition énergétique.



GE Digital fournira une nouvelle plateforme logicielle d'exploitation de réseau, GridOS®, et des solutions basées sur le cloud qui sont conçues pour être sécurisées, rapides à déployer et réduire les coûts opérationnels et d'infrastructure pour les organisations énergétiques.



Les deux entreprises ont également l'intention d'aider à rationaliser la migration des solutions sur site vers AWS, d'exécuter des activités intégrées de commercialisation, de lancer des solutions sur AWS Marketplace et de contribuer à la formation des développeurs.



