General electric : Signature d'un accord-cadre avec l'IRENA

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP27, GE annonce la signature d'un accord-cadre avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) portant sur la mise en place d'un plan visant à assurer la sécurité énergétique tout en luttant contre le changement climatique.



A travers cette collaboration, GE et l'IRENA ont convenu de coopérer sur plusieurs axes spécifiques, notamment la décarbonation, le ' leadership éclairé ' ou encore l'adoption durable de toutes les formes d'énergie renouvelable.



' GE sait que ce partenariat est essentiel pour résoudre le changement climatique et la sécurité énergétique. Nous sommes donc honorés de nous associer à l'IRENA en tant que partie prenante clé pour atteindre l'objectif commun d'une transition énergétique juste et ambitieuse ', a souligné Roger Martella, directeur du développement durable chez GE.





