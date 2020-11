General electric : Remporte 1.6 M$ pour développer de nouveaux matériaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Electric annonce que sa branche recherche a remporté un prix de 1,6 million de dollars dans le cadre du projet de l'ARPA-E's Ultrahigh Impervious Materials Advancing Turbine Efficiency ( ULTIMATE), afin de développer des matériaux permettant d'atteindre de nouveaux seuils d'efficacité des turbines.



La recherche sur les matériaux avancés est depuis longtemps un élément essentiel du portefeuille de technologies de GE Research.



Akane Suzuki, ingénieur principal chez GE Research et chef de projet, affirme que les solutions matérielles développées dans le cadre de ce projet pourraient être un facteur clé vers l'efficacité des turbines à gaz à cycle combiné.



En cas de succès, l'équipe pourrait recevoir un financement supplémentaire pour continuer à développer et faire évoluer davantage le développement de sa plate-forme technologique, assure GE.



