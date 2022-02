General electric : Recrute une nouvelle DRH pour la division Healthcare

(CercleFinance.com) - GE annonce la nomination de Betty Larson au poste de directrice des ressources humaines (Chief People Officer) de GE Healthcare à compter du 1er mars 2022. A ce titre, Betty Larson sera responsable des équipes des ressources humaines et des communications de GE Healthcare.



Betty Larson est forte de plus de deux décennies de leadership dans le domaine des ressources humaines et des communications dans le secteur de la santé.



Elle rejoint GE en provenance de BD (Becton, Dickinson and Company), une entreprise mondiale de technologie médicale de premier plan avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et 75 000 employés dans le monde, où elle occupait jusqu'alors le poste de vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines.





