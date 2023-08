General electric : Recommandation 'achat' confirmée chez Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre General Electric, avec un objectif de cours inchangé de 140$.



Le broker rapporte que Orsted, une des principales entreprises du secteur énergétique au Danemark et parmi les plus grands développeurs de parcs éoliens au monde, prévoyait 2,3 milliards de dollars de dépréciations dans l'éolien aux États-Unis (en raison de retards de la chaîne d'approvisionnement, du manque de crédits d'impôt aux États-Unis ou encore de la hausse des taux d'intérêt).



Les actions d'Orsted dévissent d'ailleurs de plus de 20% et Siemens est également dans la tourmente en raison de problèmes de fabrication de turbine éolienne rencontrés début août.



Dans ce contexte, GE Vernova reste en plein redressement de son activité éolienne, avec 30 % du programme d'amélioration de la flotte achevé en juillet 2023, tandis que l'éolien offshore suit la courbe d'apprentissage d'Haliade-X avec l'exécution d'un carnet de commandes qui devrait générer une marge positive en 2025.



Jefferies rappelle qu'en 2022, les énergies renouvelables avaient un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, dont 8,4 milliards de dollars pour l'éolien terrestre.





