General electric : Protocole d'accord avec HSM Offshore Energy

(CercleFinance.com) - GE annonce que son pôle Grid Solutions a signé un protocole d'accord (MoU) avec HSM Offshore Energy, le constructeur de plateformes et de modules EPCIC (clé en main), pour s'associer dans différents projets AC (à courant alternatif) en Europe et au-delà.



'Ensemble, nous offrons une expertise complémentaire pour soutenir les projets de sous-stations éoliennes offshore AC sur l'ensemble du marché', a déclaré Philippe Piron, président et chef de la direction de l'activité Grid Solutions de GE.



Le protocole d'accord signé par les deux partenaires se concentrera sur le soutien au développement de projets éoliens offshore notamment au travers de l'approvisionnement et de la fabrication, des études de conformité, des essais complets, du transport, de l'installation en mer, du raccordement final et de la mise en service.





