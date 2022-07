General electric : Protocole d'accord avec Arafura autour des terres rares

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce la signature d'un protocole d'accord non-contraignant entre Arafura Resources Limited et GE Renewable Energy portant sur la mise en place conjointe d'une chaîne d'approvisionnement durable en terres rares Neodymium et Praseodymium (NdPr). Les parties négocieront un accord de vente à long terme pour que GE achète du NdPr dans le cadre du projet Nolans d'Arafura en Australie.



Le projet Nolans conduit par Arafura en Australie constitue une importante ressource mondiale en NdPr avec la capacité de soutenir une chaîne de valeur fournissant près de 5 % de la demande mondiale sur une durée de vie prévue de la mine de 38 ans - avec un potentiel d'expansion.



Pour rappel, les terres rares sont des matériaux essentiels utilisés dans les véhicules électriques et les technologies d'énergie propre.

GE précise qu'un approvisionnement sécurisé en terres rares lui permettra notamment de soutenir la croissance du secteur éolien offshore local.



Le protocole d'accord décrit également un éventuel investissement en capital stratégique de GE dans Arafura qui sera examiné et négocié en temps voulu.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.