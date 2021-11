General electric : Projet de scission en trois sociétés

(CercleFinance.com) - GE annonce son intention de se scinder en trois sociétés axées sur l'aviation, la santé et l'énergie. Il sera alors en mesure de monétiser ses participations dans AerCap et Baker Hughes, en donnant la priorité à une nouvelle réduction de la dette.



Le conglomérat industriel va poursuivre la scission de GE Healthcare, dans laquelle il prévoit de conserver une participation de 19,9%, et combiner GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital en une seule entreprise à scinder, positionnée pour mener la transition énergétique.



À la suite de ces deux scissions, qui devraient être réalisées respectivement début 2023 et début 2024, GE sera une entreprise axée sur l'aviation. Pour mener à bien ce projet de scission, il prévoit d'engager des coûts ponctuels d'environ deux milliards de dollars.



