General electric : Présente Sierra sa nouvelle éolienne terrestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a présenté aujourd'hui Sierra, sa toute nouvelle plate-forme d'éoliennes terrestres conçue spécifiquement pour la région Amérique du Nord.



Cette turbine délivre de 3 à 3,4 MW et dispose d'un rotor de 140 mètres. Sierra dispose aussi de pales en deux parties, conçues pour améliorer la logistique, l'installation et la facilité d'entretien.

L'entreprise a actuellement reçu plus de 1 GW de commandes pour cette turbine.



La plate-forme Sierra a été lancée avec deux prototypes, un à Lubbock (Texas) et un à Kamataka (Inde), avec plus d'un an de temps d'exécution réussi sur chacun.



'Cette plate-forme aidera nos clients à capter encore plus d'énergie éolienne tout en améliorant la rentabilité. Nous savons que l'énergie éolienne est un élément clé de la décarbonisation et une option énergétique fiable et abordable, et nous sommes convaincus que Sierra sera un élément clé du futur paysage des éoliennes installées aux États-Unis dans les années à venir', a indiqué Jason Cooper, directeur général de l'activité éolienne terrestre de GE pour l'Amérique du Nord.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.