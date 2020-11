General electric : Présente la plus puissante de ses éoliennes terrestres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a présenté aujourd'hui sa nouvelle plate-forme d'éoliennes terrestres Cypress (version 6.0-164), soit la plus puissante éolienne terrestre disponible de la société.



La nouvelle turbine augmentera la production d'énergie annuelle (AEP) jusqu'à 11% par rapport au modèle 5.3-158, produisant suffisamment d'électricité pour alimenter près de 5 800 foyers européens.

Le modèle sera sur le terrain d'ici 2022, annonce le communiqué de GE.



La nouvelle plate-forme couvre plusieurs classes de vent permettant des améliorations significatives de l'AEP, une efficacité accrue de la capacité de service, une logistique améliorée et un potentiel d'implantation offrant plus de valeur aux clients.



Depuis leur introduction, GE Renewable Energy a reçu plus de 3,4 GW de commandes pour ses turbines Cypress dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Lituanie, ainsi que le Brésil, l'Australie et la Turquie.



