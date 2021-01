General electric : Pattern Energy commande 1050 MW pour son parc éolien

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui une commande de 1050 MW à destination des parcs éoliens Western Spirit Wind de Pattern Energy, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), assortie d'un contrat de service complet (FSA) de 10 ans.



Cette commande de 377 turbines de 2MW alimentera l'équivalent de plus de 590 000 foyers, indique GE. La firme précise également que Western Spirit Wind emploiera des turbines dont la cote nominale varie de 2,3 à 2,8 et utilisera différentes hauteurs de tour afin d'optimiser la capture du vent.



Selon GE, les parcs éoliens Western Spirit combinés à des lignes de transport nouvelles et existantes aideront le Nouveau-Mexique à atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.



Les livraisons de turbines ont d'ores et déjà commencé pour une exploitation commerciale prévue avant la fin de l'année.





