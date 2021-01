General electric : Partenaire du projet éolien de Leeward aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Leeward Renewable Energy comme partenaire technologique de ses éoliennes pour remotoriser 90 MW du projet éolien Aragonne dans le comté de Guadalupe, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis).



La production éolienne du parc atteindra ainsi les 235 MW, GE alimentant déjà le reste du projet éolien Aragonne Mesa de 145 MW.



Dans le cadre de ce projet, GE fournira un total de 86 éoliennes afin de remplacer les 90 unités existantes, par un matériel plus performant et fiable.



L'opération devrait être achevée avant la fin de l'année, précise GE.



