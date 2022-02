General electric : Ouvre une nouvelle usine à Vallam (Inde)

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle usine de systèmes hybrides d'énergie renouvelable à Vallam, en Inde.



Ce site, qui emploi 250 salariés, fabriquera différents produits de GE comme FLEXINVERTER, une solution conteneurisée qui fournit une plate-forme de conversion d'énergie pour les applications solaires et le stockage à grande échelle ou encore FLEXRESERVOIR, une solution intégrée de stockage d'énergie par batterie et d'électronique de puissance.



Ces solutions s'intègrent dans FLEXIQ, une offre récemment lancée par GE et conçue pour répondre aux besoins des clients en proposant des MWh verts et dispatchables.



Selon GE, les systèmes fabriqués dans cette usine permettent d'acheminer plus facilement l'énergie renouvelable tout en assurant la résilience, l'efficacité et la fiabilité du réseau.



