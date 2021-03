General electric : Obtient un contrat éolien au Vietnam

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé avoir obtenu un contrat de la part de la Vietnam Join-Stock Construction Electricity Corporation (VNECO) pour fournir huit éoliennes GE modèle 3,8-137 MW dans le cadre de la construction du parc éolien de Thuan Nhien Phong (TNP), dans la région côtière du centre-sud du Vietnam.



Le contrat prévoit également un contrat d'exploitation et de maintenance complet de 10 ans pour l'exploitation et la maintenance du parc éolien.



Le parc éolien sera alimenté par huit éoliennes 3,8 MW de GE dotées d'un rotor de 137 mètres, soit un équipement parfaitement adapté aux conditions de vent de la province de Binh Thuan, assure GE.



