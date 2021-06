General electric : Nouveau p.d.-g. de la division Healthcare en 2022

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Arduini au poste de p.d.-g. de GE Healthcare à compter du 3 janvier 2022. Peter Arduini succédera à Kieran Murphy qui continuera à occuper son poste actuel jusqu'à la fin de l'année.



Peter Arduini rejoindra GE en provenance d'Integra LifeSciences où il exerce en tant que p.d.-g. depuis janvier 2012. Au cours de son mandat, Integra a constamment enregistré une croissance du BPA à deux chiffres ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires, a doublé l'EBITDA et quintuplé la valeur marchande de la société, souligne GE.



Auparavant, Peter Arduini a travailé chez Baxter Healthcare mais aussi chez GE Healthcare pendant une quinzaine d'années, occupant divers postes de direction aux États-Unis et dans le monde.





