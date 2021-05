General electric : Nouveau directeur général dans la division Power

(CercleFinance.com) - GE a annoncé qu'en plus de sa fonction actuelle de directeur général de GE Gas Power, Scott Strazik assumera désormais aussi la direction de GE Power, dirigeant donc les activités Steam Power, Hitachi Nuclear Energy et Power Conversion.



Si GE Power ne constitue financièrement qu'une seule entité, la structure a été scindée sur le plan opérationnel en 2018, avec GE Gas Power d'un côté et GE Power Portfolio de l'autre.



Fort de plus de 20 ans d'expérience, Scott Strazik succède ainsi à Dan Janki, ancien directeur de GE Power Portfolio, qui quitte GE pour s'orienter vers la vice-présidence et la direction financière de Delta Air Lines.





