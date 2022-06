General electric : Nombreuses nominations au sein du pôle Aviation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce aujourd'hui la nomination avec effet immédiat de H. Lawrence Culp, Jr en tant que directeur général de GE Aviation, un poste qu'il cumulera avec sa fonction actuelle de p.d.-g. de GE.



Par ailleurs John Slattery, actuel p.d.-g. de GE Aviation, a été nommé vice-président exécutif et directeur commercial de l'entreprise.



Dans le même temps, Russell Stokes, actuel vice-président principal de GE et p.d.-g. de GE Aviation Services, a été nommé p.d.-g. de l'unité Commercial Engines and Services, avec une responsabilité opérationnelle étendue.



Enfin, Rahul Ghai, vice-président exécutif et directeur financier d'Otis Worldwide Corporation a été nommé directeur financier de GE Aviation alors que Shane Wright, actuellement directeur financier et directeur de l'exploitation de GE Aviation, se prépare à prendre sa retraite après 34 ans de service chez GE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.