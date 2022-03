General electric : Modernisation d'une centrale hydroélectrique au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce que sa division Hydro a signé un contrat avec SPIC Brasil portant sur la modernisation complète des unités de production de la centrale hydro-électrique de São Simão, et des services auxiliaires.



Située sur le Rio Paranaiba, une rivière qui fait office de frontière naturelle entre les Etats brésiliens du Minas Gerais et de Goias, et entre les communes de Santa Vitoria et Sao Simao, cette centrale hydro-électrique dispose de six unités de production délivrant un total de 1710 MW - soit de quoi alimenter 6 millions de foyers.



Outre le projet d'ingénierie, d'intégration, de montage et de mise en service des six unités de production de São Simão, le contrat prévoit également la fourniture d'équipements pour les turbines, de générateurs et de systèmes auxiliaires.



' Nous savons que la modernisation des centrales hydroélectriques est essentielle pour accélérer la transition énergétique. Avec ce projet, nous réaffirmons notre engagement: soutenir la production d'énergie propre, abordable et fiable', a explique en substance Pascal Radue, président et chef de la direction de la division Hydro de GE Renewable Energy.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.