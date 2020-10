General electric : Met au point l'éolienne 'la plus puissance du monde'

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui que son prototype Haliade-X venait d'être optimisé pour atteindre désormais 13MW, ce qui en fait l'éolienne la plus puissante au monde.



Avec ses pales de 107 mètres de long et son rotor de 220 mètres, l'Haliade-X 13 MW a d'ailleurs établi un nouveau record, générant 288 MWh en une seule journée.



Ce nouveau modèle sera en mesure de générer 4% de production d'énergie annuelle (AEP) de plus que la version précédente de 12 MW.



Cette éolienne sera utilisée dans les deux premières phases du parc éolien britannique Dogger Bank, avec un total de 190 unités à installer à partir de 2023.

Il s'agira alors de la première installation de l'Haliade-X 13 MW dans ce qui deviendra alors le plus grand parc éolien offshore au monde.





