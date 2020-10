General electric : Maintien d'un BPA positif au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Alors que le marché anticipait une perte par action, GE (General Electric) affiche au titre du troisième trimestre 2020 un BPA de six cents, à comparer à 15 cents un an auparavant, la marge de profit industriel ayant chuté de 4,4 points à 5,6%.



Ses revenus organiques des segments industriels ont diminué de 12% à 17,9 milliards de dollars. Au total, les revenus du conglomérat se sont tassés de 17% à 19,4 milliards, pour des commandes en baisse de 31% à 15,5 milliards (-28% en organique).



'Alors que notre travail se poursuit, la transformation de GE s'accélère et nous attendons un free cash-flow industriel d'au moins de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre et positif en 2021', indique le PDG Lawrence Culp.



