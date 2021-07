General electric : LM Wind Power a produit 44 444 pales éoliennes en Inde

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui la production de la 44 444e pale éolienne au sein des sites de fabrication de LM Wind Power en Inde, à Bangalore et Vadodara.



L'usine Dabaspet de Bangalore (inaugurée en 2007) est reconnue mondialement comme une usine modèle, avec un laboratoire interne moderne et un centre de service leader de l'industrie.



De son côté, l'usine de Vadodara a été inaugurée en 2016 avant de devenir l'un des plus grands sites de production au monde. Ces deux usines sont reconnues pour leurs normes de sécurité élevées et leur efficacité de production, assure GE.



Actuellement, environ 70 % des lames fabriquées dans ces usines en Inde sont exportées, soutenant la vision du gouvernement indien de 'Make for the World'.





