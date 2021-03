General electric : Le titre bondit sur fond des rumeurs de cession

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action GE bondit de presque 4% lundi à la Bourse de New York, sur des informations de presse évoquant une cession de la filiale de location d'avions du groupe industriel américain.



A 9h45, le titre s'adjuge 3,8% alors qu'au même instant, l'indice S&P 500 progresse de 0,3%.



D'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, General Electric serait sur le point de sceller un accord en vue de combiner ses activités de location d'avions avec celles de l'irlandais AerCap.



La mesure s'inscrirait dans le cadre de la récente restructuration engagée par le conglomérat industriel, autrefois connu pour ses activités 'tentaculaires', rappelle le quotidien financier.



L'activité de location d'avions de GE, plus connue sous l'acronyme 'GECAS' (pour GE Capital Aviation Services), est la plus grande partie restante de GE Capital, la branche financière du groupe qui avait failli couler le navire pendant la crise financière de 2008, ajoute le WSJ.



Le journal new-yorkais rappelle que Larry Culp, le nouveau directeur général du groupe, a entamé toute une série de mesures en vue de redresser l'entreprise, malmenée par les perspectives dégradées de ses principaux secteurs d'activité et par une structure de conglomérat tombée en disgrâce auprès des investisseurs.



Avec plus de 1600 avions en propriété ou en commande, GECAS est l'un des premiers loueurs d'avions du monde, aux côtés d'AerCap et d'Air Lease. Ses actifs au 31 décembre dernier étaient estimés à 35,8 milliards de dollars selon le Wall Street Journal.



