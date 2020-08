General electric : Le mandat du PDG Lawrence Culp prolongé de deux ans

(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi une prolongation de deux ans du mandat de son président et directeur général, Lawrence Culp.



Dans un avis transmis aux autorités boursières, le groupe industriel américain indique que Culp officiera en tant que PDG jusqu'en août 2024, avec une option portant sur une année supplémentaire, jusqu'en 2025.



Le contrat de PDG de Lawrence Culp devait initialement expirer en septembre 2022.



L'action GE était en hausse de 1% vendredi à la Bourse de New York suite à cette annonce. Depuis l'arrivée de Culp à la tête du groupe, en 2018, le titre a pourtant perdu plus d'un-tiers de sa valeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GENERAL ELECTRIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok