General electric : Lance son programme de développement de l'IA

(CercleFinance.com) - GE Healthcare annonce aujourd'hui le lancement de son programme régional ' Edison Accelerator', développé en partenariat avec le pionnier de l'innovation d'entreprise, Wayra UK, et visant à aider les start-ups de la santé numérique à développer et accélérer la mise sur le marché des applications d'IA pour les soins de santé.



Début 2021, l'Edison Accelerator accueillera ainsi 6 premières start-ups qui se concentreront sur l'application de l'IA à l'imagerie médicale, l'IA opérationnelle en oncologie et l'utilisation de l'IA pour améliorer l'expérience des patients.



Les start-up rejoignant le programme se concentreront sur trois aspects de leur proposition: l'innovation, l'adoption et l'intégration. En cas de réussite, les start-ups pourront alors aux clients de GE Healthcare et profiter du réseau mondial de l'entreprise, comprenant des milliers de professionnels de la vente et de partenaires de distribution dans 160 pays.



