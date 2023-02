General electric : Lance GridOS, solution d'orchestration du réseau

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui le premier portefeuille de logiciels de bout en bout, GridOS®, conçu spécifiquement pour l'orchestration du réseau.



Cette solution a été conçue pour 'moderniser et transformer le réseau électrique en réseau d'énergie propre du futur'. Elle consiste en une plate-forme et une suite d'applications permettant 'une gestion sécurisée et fiable du réseau tout en offrant la résilience et la flexibilité nécessaires aux services publics du monde entier', assure GE.



'Le logiciel est un élément essentiel de la transition énergétique', a déclaré Craig Dyke, responsable du contrôle national chez National Grid ESO. Des solutions comme celles-ci représentent l'évolution des logiciels qui sont essentiels pour accélérer la transition énergétique sur le réseau électrique.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel