General electric : Lance deux projets 'd'entrepôts intelligents' de 36 M$

(CercleFinance.com) - GE Research, la branche de développement technologique de GE, annonce le lancement de deux projets s'inscrivant dans le cadre de l'initiative 5G de 600 M$ du département américain de la défense des Etats-Unis.



Les deux projets, dirigés par le Dr SM Hasan, chef de la mission 5G de GE Research, et Michael Dell'Anno, ingénieur principal chez GE Research, impliqueront la création de deux 'd'entrepôts intelligents', l'un sur la base navale de San Diego, en Californie, l'autre sur la base logistique du Corps des Marines, à Albany (Géorgie).



Ces deux projets, d'un montant total de 36 M$, permettront de moderniser les entrepôts à l'aide de technologies intelligentes 5G qui prendront en charge la planification et le déploiement en temps réel des ressources et des fournitures pour les missions critiques, détaille GE.



'Nous serons en mesure d'obtenir un aperçu de l'ensemble de l'inventaire d'un l'entrepôt toutes les 15 minutes', assure le Dr Hasan. 'Ce dont nous parlons, c'est de fournir à ces bases une visibilité sans précédent sur leur inventaire qui leur permettra d'être beaucoup plus réactif et plus rapide dans les décisions.'



